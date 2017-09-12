ФИФА объявила о старте продаж билетов на ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила дату начала продаж билетов на на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Старт кампании назначен на 14 сентября. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Первый этап начала продаж продлится до 12 октября этого года. Для приобретения билета любители футбола должны подать заявки на сайт. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается заявка: у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Второй период продлится с 16-го по 28 ноября. В этот период билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Следующий этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира. Она состоится 1 декабря 2017 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Помимо России, хозяйки турнира, путевки на турнир уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Еще 24 команды определятся в рамках квалификации.