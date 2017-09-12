Маркевич: Суркис ставит ультиматум украинскому футболу

Глава Комитета национальных сборных ФФУ прокомментировал резкое заявление, которое вчера сделал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в отношении участия игроков киевского клуба в матчах сборной Украины.

"Складывается впечатление, что киевское «Динамо» хочет поставить ультиматум всему украинскому футболу. Совсем недавно руководство клуба требовало отдельных непонятных гарантий безопасности для проведения матча в Мариуполе, где играют без проблем все остальные клубы Премьер-лиги. Теперь «Динамо» требует гарантий того, что их игроки должны обязательно получать место на поле в матчах Национальной сборной страны.

Такого никто в мире не слышал. Это, возможно, реально для Северной Кореи или каких-то тоталитарных режимов прошлого. Игорь Суркис хочет поставить себя и своих игроков над всеми остальными. Это значит - унизить тех, кто наравне с другими вызывается в национальную команду".

По мнению Мирона Маркевича, своим заявлением Суркис подставил игроков "Динамо".

"На 100% Игорь Суркис сейчас подставляет игроков. Я летел вместе с ними, я жил вместе с командой, я понимаю, как работает Андрей Шевченко и какая у него замечательная атмосфера внутри коллектива. Президент «Динамо» говорит, пусть лучше Шепелев и Цыганков сыграют за «молодежку»? Это нонсенс. Задача молодежной сборной - подготовка игроков для национальной команды. Шепелев и Цыганков сейчас наконец попали в обойму этой команды, показав свой уровень. Они тренируются вместе со всеми, приобретают опыт, ждут и получают свой шанс".

Читайте такжеШевченко ответил Суркису: У меня нет предпочтений по клубным принципамМаркевич считает, что Суркис пытается противопоставить одних игроков другим, когда говорит, что вместо футболистов "Динамо" в сборной играют те, кто не имеет игровой практики в других клубах.

"Подождите, Шевченко вызвал на эти сборы большинство динамовцев. Кравец и Беседин играли в обоих матчах. И это как раз в «Динамо» они не имеют игровой практики, потому что там отдают предпочтение легионерам на их позициях. И при этом президент «Динамо» заявляет, что на уровне со всеми несет ответственность за выступления и результаты сборной! Как именно? Тем, что заявляет, даже гарантирует, что «по мастерству и бойцовским качествам, желанию биться за страну наши игроки сильнее тех, кто вышел на футбольное поле»?! Этим он противопоставляет одних другим и вбивает клин между игроками, а возможно и тренерами, болельщиками в период решающих игр нашей команды", - отметил Мирон Маркевич в интервью пресс-службе ФФУ.

Как сообщал УНИАН, вчера Игорь Суркис сделал резкое заявление, направленное в адрес тренерского штаба национальной сборной Украины, заявив, что "не нужно дергать футболистов, которые имеют достаточно игровой практики и находятся на ведущих ролях в таком клубе, как "Динамо".