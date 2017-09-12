Месси сделал в интимной зоне татуировку с изображением губ жены

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси нанес татуировку с изображением губ своей жены Антонеллы Роккуццо в области паха. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Татуировка представляет собой след от красной помады. 30-летний Месси заявил, что в этом нет никакого непристойного символизма, и он просто хочет, чтобы губы супруги целовали его везде, где бы он ни был.

Messi's new tattoo is an image of his wife Antonella Rocuzzo's lips, placed on his upper groin, just above the waistband of his shorts pic.twitter.com/M9DZDUYLqg — The Barça Nation (@BarcaNationENG) 11 вересня 2017 р.

Месси женился на Рокуццо 1 июля этого года в родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых игроки «Барселоны» Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также бывший капитан "сине-гранатовых" Карлес Пуйоль и партнеры Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

По случаю свадьбы аргентинец и его супруга сделали одинаковые татуировки в виде римских цифр XXX-VI-XVII, обозначающих дату свадьбы. Месси и Рокуццо состоят в отношениях более 10 лет и воспитывают двоих сыновей.