Основной защитник "Наполи" может пропустить игру с "Шахтером"

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш травмировался в матче 3-го тура Серии А против Болоньи и теперь рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", сообщает Isport.

В матче с Болоньей после одного из эпизодов борьбы на втором этаже Кирикеш неудачно упал на плечо, после чего и был заменен.

Cегодня, 12 сентября, 27-летний защитник тренировался по индивидуальной программе и лишь после консультаций с врачами тренерский штаб будет принимать решение, брать ли Кирикеша с собой в Украину, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" 13 сентября начнет еврокубковый сезон-2016/17 матчем против "Наполи". Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист".