Основной защитник "Наполи" может пропустить игру с "Шахтером"
12:26, 12 сентября 2017Футбол
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Влад Кирикеш травмировался в матче чемпионата Италии накануне старта в Лиге чемпионов.
Кирикеш рискует пропустить матч с "Шахтером" / sscnapoli.it
Защитник "Наполи" Влад Кирикеш травмировался в матче 3-го тура Серии А против Болоньи и теперь рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", сообщает Isport.
В матче с Болоньей после одного из эпизодов борьбы на втором этаже Кирикеш неудачно упал на плечо, после чего и был заменен.
Cегодня, 12 сентября, 27-летний защитник тренировался по индивидуальной программе и лишь после консультаций с врачами тренерский штаб будет принимать решение, брать ли Кирикеша с собой в Украину, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" 13 сентября начнет еврокубковый сезон-2016/17 матчем против "Наполи". Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист".
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