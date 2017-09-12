Капитан "Наполи" Гамшик: Против "Шахтера" будет сложная игра, но мы уверены в своих силах

Капитан итальянского "Наполи" (Неаполь) словацкий легионер Марек Гамшик отметил, что группа Лиги чемпионов для его команды «не самая сложная» и клуб нацелен, по крайней мере, на попадание в 1/8 финала, сообщает Football Italia.

«Мы не в самой сложной группе, но каждая команда имеет свои сильные стороны», - сказал Гамшик.

Читайте такжеСтал известен арбитр матча "Шахтер" - "Наполи" в 1-м туре Лиги чемпионов"Шахтер" часто играет в Лиге Чемпионов, "Фейеноорд" - действующий чемпион Голландии, а "Манчестер Сити" и вовсе не нуждается в представлении", - добавил игрок.

«Против украинцев это будет серьезное испытание, но мы знаем нашу силу. С (тренером Маурицио) Сарри мы очень сильно выросли за последние два года", - прокомментировал футболист предстоящий матч.

«Наша цель - добраться до 1/8 финала, и как только мы туда доберемся, все возможно», - заключил Гамшик.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Наполи" состоится в среду, 13 сентябя, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры - в 21.45.