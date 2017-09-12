Спортивный суд Лозанны рассмотрит иск Хацкевича к Беларуской федерации футбола

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) огласил сроки рассмотрения искового заявления главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича к Белорусской федерации футбола (АБФФ), сообщает SportArena.

В официальном коммюнике отмечается, что первое слушание по делу состоится 19 сентября. При этом запланировано и второе слушание, которое пройдет через месяц после первого, 17 октября.

Официально о сути иска CAS не сообщает, однако ранее в прессе сообщалось, что тренер хочет обжаловать свое увольнение из национальной сборной Беларуси, с которой работал с 2014 по конец 2016 года.

В декабре минувшего года Хацкевич был уволен решением руководства АБФФ, вследствие чего контракт тренера, рассчитанный изначально до ноября 2017-го, был разорван в одностороннем порядке.

Читайте такжеХацкевич: "Динамо" не имеет права ошибаться в плане трансферовВ пресс-релизе, посвященном увольнению Хацкевича, АБФФ заявила, что решение принято после диалога руководства организации с тренером.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к ЧМ-2018 тренеру было предложено скорректировать финансовые условия контракта в сторону понижения. По этому поводу между главой АБФФ Сергеем Румасом и Александром Хацкевичем состоялся диалог, по итогам которого главный тренер сборной отказался принять новые обязательства. В результате было принято решение разорвать с Александром Хацкевичем соглашение о сотрудничестве», — гласит заявление, выпущенное в конце минувшего года.

Однако сам Хацкевич остался не согласен с такой постановкой вопроса и считает, что его контракт с АБФФ расторгнут без уважительной причины, а это значит, что ему положена компенсация за досрочное прекращение сотрудничества.

С июня нынешнего года Александр Хацкевич является главным тренером киевского "Динамо". На этом посту белорусский специалист сменил Сергея Реброва, который завершил свое сотрудничество с киевлянами по итогам минувшего сезона.