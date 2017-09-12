Лига чемпионов стартует сегодня суперматчем "Барселона" - "Ювентус"
Уже в первый игровой день в Испании состоится матч двух претендентов на титул сильнейшей клубной команды по итогам евросезона.
Сегодня состоится первый игровой день Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18, где в центральном матче сойдутся фавориты сезона в целом - испанская "Барселона" и итальянский "Юентус", сообщает официальный сайт турнира.
В финале ЛЧ 2015 года "Барселона" победила "Ювентус" со счетом 3:1. Вместе с тем, "Ювентус" обыграл "Барселону" в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов 2016/17. Туринцы крупно победили дома (3:0) и затем не проиграли в гостях - 0:0.
На данный момент обе команды испытывают определенные кадровые проблемы. У "Ювентуса" Кьеллини, Манджукич, Хедира и Маркизио травмированы. А у "Барсы" Хуан Куадрадо дисквалифицирован, а выход на поле Алекса Сандро под вопросом.
Центральный матч, как и остальные игры сегодняшнего дня начнется в 21.45 по киевскому времени.
Еще одним знаковым противостояние дня станет другое испано-итальянское противостояние - матч "Рома" - Атлетико".
В других играх тура встречаются:
"Олимпиакос" - "Спортинг"
"Челси" - "Карабах"
"Селтик" - "ПСЖ"
"Бавария" - "Андерлехт"
"Манчестер Юнайтед" - "Базель"
"Бенфика" - ЦСКА