Лига чемпионов стартует сегодня суперматчем "Барселона" - "Ювентус"

Сегодня состоится первый игровой день Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18, где в центральном матче сойдутся фавориты сезона в целом - испанская "Барселона" и итальянский "Юентус", сообщает официальный сайт турнира.

В финале ЛЧ 2015 года "Барселона" победила "Ювентус" со счетом 3:1. Вместе с тем, "Ювентус" обыграл "Барселону" в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов 2016/17. Туринцы крупно победили дома (3:0) и затем не проиграли в гостях - 0:0.

На данный момент обе команды испытывают определенные кадровые проблемы. У "Ювентуса" Кьеллини, Манджукич, Хедира и Маркизио травмированы. А у "Барсы" Хуан Куадрадо дисквалифицирован, а выход на поле Алекса Сандро под вопросом.

Центральный матч, как и остальные игры сегодняшнего дня начнется в 21.45 по киевскому времени.

Еще одним знаковым противостояние дня станет другое испано-итальянское противостояние - матч "Рома" - Атлетико".

В других играх тура встречаются:

"Олимпиакос" - "Спортинг"

"Челси" - "Карабах"

"Селтик" - "ПСЖ"

"Бавария" - "Андерлехт"

"Манчестер Юнайтед" - "Базель"

"Бенфика" - ЦСКА