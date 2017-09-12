Шевченко ответил Суркису: У меня нет предпочтений по клубным принципам
Главный тренер сборной Украины пояснил президенту "Динамо" принцип формирования национальной команды.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на слова президента Динамо Игоря Суркиса, который считает, что игроки его команды должны получать гарантированное место в основном составе сборной Украины либо же не летать на матчи в интервью zbirna.com.
"Я с большим уважением отношусь ко всем футболистам национальной команды. У меня нет предпочтений по клубным принципам, ребята приезжают играть за свою страну. Мы – одно целое, единая команда. В футболе всегда кто-то выходит на поле, а кто-то остается на скамейке запасных. Нельзя всем гарантировать участие в поединках, и все это прекрасно понимают.
Читайте такжеУкраинскую сборную устраивают лишь две победы в двух оставшихся матчах - расклад группыЯ рассчитываю на каждого игрока, которого вызываю. У нас полное взаимопонимание с ребятами, за что я им всем очень благодарен. В среду буду в Харькове на матче Шахтера в Лиге чемпионов, а на следующий день — в Киеве на игре Динамо в Лиге Европы. С удовольствием встречусь с Игорем Суркисом и поговорю с ним об этом", - отметил Шевченко.
Как сообщал УНИАН, ранее президент столичного клуба Игорь Суркис выразил недовольство тем, что игроки "Динамо" Гармаш и Сидорчук вернулись из сборной психологически надломленными из-за того, что не играли в проигранном матче нацональной команды Исландии (0:2).