Шевченко ответил Суркису: У меня нет предпочтений по клубным принципам

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на слова президента Динамо Игоря Суркиса, который считает, что игроки его команды должны получать гарантированное место в основном составе сборной Украины либо же не летать на матчи в интервью zbirna.com.

"Я с большим уважением отношусь ко всем футболистам национальной команды. У меня нет предпочтений по клубным принципам, ребята приезжают играть за свою страну. Мы – одно целое, единая команда. В футболе всегда кто-то выходит на поле, а кто-то остается на скамейке запасных. Нельзя всем гарантировать участие в поединках, и все это прекрасно понимают.

Читайте такжеУкраинскую сборную устраивают лишь две победы в двух оставшихся матчах - расклад группыЯ рассчитываю на каждого игрока, которого вызываю. У нас полное взаимопонимание с ребятами, за что я им всем очень благодарен. В среду буду в Харькове на матче Шахтера в Лиге чемпионов, а на следующий день — в Киеве на игре Динамо в Лиге Европы. С удовольствием встречусь с Игорем Суркисом и поговорю с ним об этом", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент столичного клуба Игорь Суркис выразил недовольство тем, что игроки "Динамо" Гармаш и Сидорчук вернулись из сборной психологически надломленными из-за того, что не играли в проигранном матче нацональной команды Исландии (0:2).