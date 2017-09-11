Киевскому "Динамо" засчитаны технические поражения в трех разных турнирах - ФФУ

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте разъяснила появившуюся чуть ранее информацию о наказании для киевского "Динамо" за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ.

Как сообщили в федерации, КДК ФФУ засчитал технические поражения со счетом 0:3 первой команде "Динамо", а также динамовским командам U-21 и U-19, которые также не приехали на выездные матчи в приморский город.

У "Динамо" есть 10 дней на подачу апелляции.

Напомним, ранее руководство киевского клуба неоднократно заявляло о том, что если решение украинских футбольных органов его не устроит, то "Динамо" будет обжаловать в международных инстанциях, в частности, в Спортивном суде Лозанны.