Киевскому "Динамо" засчитаны технические поражения в трех разных турнирах - ФФУ
18:49, 11 сентября 2017Футбол
316
Помимо основной команды клуба, наказаны коллективы U-21 и U-19.
КДК ФФУ наказал "Динамо" техническим поражением 0:3 / UA-Football
Федерация футбола Украины на своем официальном сайте разъяснила появившуюся чуть ранее информацию о наказании для киевского "Динамо" за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ.
Как сообщили в федерации, КДК ФФУ засчитал технические поражения со счетом 0:3 первой команде "Динамо", а также динамовским командам U-21 и U-19, которые также не приехали на выездные матчи в приморский город.
У "Динамо" есть 10 дней на подачу апелляции.
Напомним, ранее руководство киевского клуба неоднократно заявляло о том, что если решение украинских футбольных органов его не устроит, то "Динамо" будет обжаловать в международных инстанциях, в частности, в Спортивном суде Лозанны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter