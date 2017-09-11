Президент УЕФА Чеферин готов исключить "ПСЖ" из еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что готов к тому, чтобы отлучить "ПСЖ" от участия в еврокубках в случае, если французский клуб будет уличен в нарушении финансового фейр-плэй. Об этом сообщает SportArena.

В летнее трансферное окно-2017 парижане совершили два мегатрансфера — подписали за 222 миллиона евро экс-форварда "Барселоны" Неймара, а также взяли в аренду с обязательством выкупа через сезон за 180 миллионов евро его коллегу по амплуа из "Монако" Килиана Мбаппе.

И хотя обе сделки оформлены с максимальной осторожностью в аспекте соблюдения требований финансового фейр-плэй, ряд европейских клубов, а также испанская профессиональная лига высказали недовольство подобными тратами, призвав наказать "ПСЖ" за нарушение норм УЕФА.

Комментируя ситуацию, президент УЕФА Александер Чеферин, отметил, что для него нет неприкасаемых и он готов к тому, чтобы принять решение об отстранении "ПСЖ" от участия в еврокубках, если будут доказаны нарушения.

«Если я хочу быть столь популярным, как Мишель Платини, то я знаю, что должен исключить "ПСЖ" из еврокубков», — цитирует Чеферина L’Equipe.

«Поверьте, мы не будем бояться наказать такой клуб. Никто не может быть выше закона».

Ранее УЕФА официально объявила об открытии в отношении "ПСЖ" расследования на предмет соблюдения парижанами требований финансового фейр-плэй. Это вызвало недоумение в самом клубе.

В частности, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его не волнует недовольство трансферной деятельностью его клуба другими субъектами футбольной деятельности, подчеркнув, что парижане действуют сугубо в рамках дозволенного.

Напомним, Александер Чеферин уже выступал за введение в европейском футболе «потолка заработной платы», а также за ужесточение требований финансового фейр-плэй, однако пока его инициативы в жизнь не воплощены.

Отметим, что финансовый фейр-плэй был введен в действие прежним президентом УЕФА Мишелем Платини и предусматривает большой спектр наказаний для клубов, его нарушающих — от предупреждения до исключения из еврокубков или лишения завоеванных трофеев.