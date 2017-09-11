Стал известен арбитр матча "Шахтер" - "Наполи" в 1-м туре Лиги чемпионов

Стали известны судейские назначения на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Наполи", который состоится 13 сентября в Харькове.

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Его помощниками будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, четвертым арбитром будет Рафаэль Фольтин. Об этом сообщает uefa.com.

Цвайер в 23 матчах в нынешнем году показал 86 желтых карточек и 5 раз удалял футболистов с поля.

36-летний Цвайер уже однажды работал на поединке "Шахтера". В августе 2015 года немец обслуживал ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Фенербахче", который состоялся во Львове и завершился уверенной победой донетчан со счетом 3:0.

Напомним, что чемпион Украины "Шахтер" является единственным представителем нашей страны в групповой стадии Лиги чемпионов.

Еще два украинских клуба - киевское "Динамо" и луганская "Заря" - сыграют на групповом этапе Лиги Европы.