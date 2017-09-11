Экс-футболист "Днепра", финалист Лиги Европы-2015 завершил карьеру

Экс-защитник «Днепра» Евгений Чеберячко завершил карьеру игрока, сообщает фан-сайт «Днепра-1».

34-летний футболист больше не тренируется с «Днепром-1», в составе которого он начинал этот сезон. Вскоре игрок официально объявит о своем решении.

Читайте такжеЭкс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в клубе из ЛихтенштейнаТакже есть вариант, что экс-футболист продолжит работу в структуре либо «Днепра-1», либо «Днепра».

Чеберячко провел около 400 матчей за свою карьеру, в которых забил 11 голов, будучи игроком как молодежной, так и национальной сборной Украины.

В составе «Днепра» Евгений выступал с 2009-го по 2017 год, став серебряным призером Премьер-лиги, а также финалистом Лиги Европы 2015 года.