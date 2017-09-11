Суркис раскритиковал тренерский штаб сборной Украины: "В сборной сидят умники"

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал тренерский штаб сборной Украины за невыход Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша в матче с Исландией.

«Не понимаю, зачем вызывать наших футболистов в сборную Украины, если они там не играют. Те же Сергей Сидорчук, Денис Гармаш — лучшие исполнители в Украине. А Виктор Цыганков и Владимир Шепелев могли помочь молодежной сборной.

Если их вызывают для количества, то в следующий раз мы будем на это реагировать более жестко. Поймите, я вкладываю деньги в футбол, а в сборной сидят умники (я не имею в виду Андрея Шевченко), которые советуют, кого ставить, а кого — нет.

Те же Гармаш и Сидорчук летели пять с половиной часов в Исландию не для того, чтобы их не выпустили, когда команда проигрывала. Неужели они хуже тех, кто играл?

Читайте такжеКДК ФФУ перенес принятие решения по матчу Мариуполь — Динамо на 11 сентябряДумаю, игровое время им можно было найти. Говорят, что проблематично в сборной играют исполнители, которые в клубах не имеют игровой практики — а разве Зинченко ее имеет? Нужно же толково подходить к этому вопросу.

Я бы хотел переговорить с Шевченко по этому поводу. Если игроки не нужны — не надо. Такие исполнители с опытом, как Гармаш, Сидорчук вернулись психологически надломленными, поскольку чувствуют, что могли помочь сборной.

Уверен, они отдали бы все силы — тем более, что играли через два дня на третий, и необходима была ротация. Не хочу никого критиковать, в том числе футболистов, которые играли, но мы все отвечаем за результат сборной, а не только тренерский штаб и ФФУ», – сказал Суркис, которого цитирует официальный сайт ФК "Динамо".