"Наполи" огласил райдер на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Наполи" (Неаполь) огласил свой перечень условий и требований накануне матча против донецкого "Шахтера" в стартовом туре группового турнира Лиги чемпионов УЕФА 2017/18, сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера".

Неаполитанцы прилетают в Харьков накануне игры, во вторник, 12 сентября в 18.00. Требования клубного руководства стандартные.

Итальянской делегации необходимы по 1 большому автобусу для основной и юношеской команд, один дополнительный автобус и один автомобиль, а также минивэн на 18 мест для менеджмента команды.

Основная команда "Наполи" будет жить в Superior Golf & Spa Resort, а юношеская - в Reikartz Hotel Kharkiv.

Читайте такжеБилеты на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи" поступили в свободную продажу - от 100 гривенТрадиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера и одного игрока команды "Наполи" начнется в пресс-центре ОСК "Металлист" в 19.00 (у горняков, там же, в 18.00), а свою предматчевую тренировку итальянцы проведут на собственной тренировочной базе в Неаполе еще перед вылетом, 12 сентября, в 10.00 по местному времени. По традиции, первые 15 минут будут открыты для прессы.

Для тренировки итальянской команде потребуется 20 официальный мячей, используемых во время матчей ЛЧ УЕФА, 150 бутылок минеральной воды (0,5 литра), 20 упаковок "Ред Булл", свежевыжатый сок и фрукты.

Во время матча, на предматчевой разминке у команды должны быть 20 мячей, а в раздевалке команды - 200 киллограм льда, 50 душевых полотенец, 150 бутылок минеральной воды, 10 упаковох "Ред Булл", чай, кофе, сахар, свежевыжатый сок и фрукты.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи" состоится в среду, 13 сентября, в 21.45 в Харькове на ОСК "Металлист". Матч юношеских команд в тот же день, в 14.00, на базе "Металлист" в поселке Высокий под Харьковом.

Делегация "Наполи" покинет Харьков в ночь после игры. Отлет в Неаполь намечен на 02.20.