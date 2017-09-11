Невероятный промах игрока "Динамо": не попал в ворота с двух метров (видео)

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес "отличился" эпичным промахом во вчерашнем поединке с "Александрией" в рамках 8-го тура чемпионата Украины.

Футболист сборной Парагвая промазал с двух метров в пустые ворота после прострела партнера Виктора Цыганкова.

Отметим, что счет на тот момент был ничейный - 0:0. Во втором тайме киевляне все же улучшили реализацию моментов и сумели выиграть со счетом 3:0.