Невероятный промах игрока "Динамо": не попал в ворота с двух метров (видео)
12:34, 11 сентября 2017Футбол
1094
Полузащитник "Динамо" и сборной Парагвая Дерлис Гонсалес не забил гол в моменте, когда проще было забить.
Дерлис Гонсалес
Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес "отличился" эпичным промахом во вчерашнем поединке с "Александрией" в рамках 8-го тура чемпионата Украины.
Футболист сборной Парагвая промазал с двух метров в пустые ворота после прострела партнера Виктора Цыганкова.
Отметим, что счет на тот момент был ничейный - 0:0. Во втором тайме киевляне все же улучшили реализацию моментов и сумели выиграть со счетом 3:0.
Гонсалес из выгодной позиции не в смог открыть счет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter