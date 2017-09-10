"Динамо" крупно обыграло "Александрию" в первом матче без Ярмоленко (видео)

На столичном НСК "Олимпийский" состоялся последний матч 8-го тура УПЛ, в котором киевское "Динамо" принимало "Александрию". Вице-чемпионы Украины одержали крупную победу со счетом 3:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Динамо" впервые играло после ухода своего лидера Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Если в первом тайме у хозяев были проблемы с преодолением обороны соперника, то сразу после перерыва "бело-синим" удалось превратить в голы два розыгрыша угловых - забитые мячи на счету Евгения Хачериди и Дьемерси Мбокани. Третий гол красивым ударом в верхний угол провел Виктор Цыганков.

"Динамо" набрало 19 очков и закрепилось на тором месте в турнирной таблице.