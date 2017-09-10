"Динамо" крупно обыграло "Александрию" в первом матче без Ярмоленко (видео)
21:27, 10 сентября 2017Футбол
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Киевляне забили три безответных мяча в ворота команды Владимира Шарана.
"Динамо" - "Александрия" - 3:0 / ФК "Динамо"
На столичном НСК "Олимпийский" состоялся последний матч 8-го тура УПЛ, в котором киевское "Динамо" принимало "Александрию". Вице-чемпионы Украины одержали крупную победу со счетом 3:0, сообщает официальный сайт УПЛ.
"Динамо" впервые играло после ухода своего лидера Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Если в первом тайме у хозяев были проблемы с преодолением обороны соперника, то сразу после перерыва "бело-синим" удалось превратить в голы два розыгрыша угловых - забитые мячи на счету Евгения Хачериди и Дьемерси Мбокани. Третий гол красивым ударом в верхний угол провел Виктор Цыганков.
"Динамо" набрало 19 очков и закрепилось на тором месте в турнирной таблице.
Динамо - Александрия - 1:0. Видео гола Хачериди
Динамо - Александрия - 2:0. Видео гола Мбокани
Динамо - Александрия - 3:0. Видео гола Цыганкова
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