Премьер-лига, 8-й тур, "Динамо" - "Александрия": видео онлайн-трансляция
19:25, 10 сентября 2017Футбол
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В Киеве проходит заключительный матч 8-го тура УПЛ.
В Киеве на НСК "Олимпийский" проходит заключительный поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором столичное "Динамо" принимает "Александрию".
Встречаются команды из разных частей турнирной таблицы. У "Динамо" 16 очков и ни одного поражения в предыдущих шести матчах. У "Александрии" только 4 пункта и до сих пор ни одной победы.
Киевская команда впервые сыграет после ухода своего лидера Андрея Ярмоленко в дотмундскую "Боруссию".
Матч "Динамо" - "Александрия" начнется в Киеве в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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