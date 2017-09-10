Премьер-лига, 8-й тур, "Динамо" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

В Киеве на НСК "Олимпийский" проходит заключительный поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором столичное "Динамо" принимает "Александрию".

Встречаются команды из разных частей турнирной таблицы. У "Динамо" 16 очков и ни одного поражения в предыдущих шести матчах. У "Александрии" только 4 пункта и до сих пор ни одной победы.

Киевская команда впервые сыграет после ухода своего лидера Андрея Ярмоленко в дотмундскую "Боруссию".

Матч "Динамо" - "Александрия" начнется в Киеве в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".