"Карпаты" потерпели разгромное поражение в УПЛ, пропустив 6 голов

Во Львове состоялся поединок 8-го тура УПЛ. "Карпаты" принимали ровенский "Верес" и потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:6, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Счет в матче на 34-й минуте после розыграша углового удара открыл Сергей Борзенко. Михаил Сергийчук на 45-й минуте с пенальти забил второй гол в матче.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, Руслан Степанюк после передачи Василия Кобина довел счет до разгромного. На 72-й минуте Сергийчук оформил дубль. Уже через три минуты Кобин реализовал пенальти и сделал счет 5:0. На 81-й минуте на поле вышел Геннадий Пасич, а на 83-й он же сделал счет 0:6.

На 86-й минуте Хорхе Карраскаль забил за "Карпаты" гол престижа и установил окончательный счет в матче.

"Верес" набрал 12 очков и закрепился в топ-пятерке УПЛ. "Карпаты", которые провели большую летнюю трансферную кампанию, находятся в зоне аутсайдеров.