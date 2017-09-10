"Мариуполь" обыграл "Сталь" в поединке 8-го тура УПЛ
18:58, 10 сентября 2017Футбол
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Решающим стал 11-метровый в ворота хозяев.
Команда Александра Севидова одержала третью победу в чемпионате / footboom.com
В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся матч 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге - "Сталь" - "Мариуполь". Мариупольская команда победила со счетом 1:0, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Единственный гол, который стал решающим во встрече, провел Сергей Вакуленко на 41-й минуте, реализовав пенальти.
Если в первом тайме инициативой владели гости, то после перерыва "Сталь" пыталась сравнять счет, но безрезультатно.
"Мариуполь" набрал 11 очков и поднялся на 5-е место. У "Стали" осталось 6 пунктов.
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