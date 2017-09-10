"Мариуполь" обыграл "Сталь" в поединке 8-го тура УПЛ

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся матч 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге - "Сталь" - "Мариуполь". Мариупольская команда победила со счетом 1:0, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Единственный гол, который стал решающим во встрече, провел Сергей Вакуленко на 41-й минуте, реализовав пенальти.

Если в первом тайме инициативой владели гости, то после перерыва "Сталь" пыталась сравнять счет, но безрезультатно.

"Мариуполь" набрал 11 очков и поднялся на 5-е место. У "Стали" осталось 6 пунктов.