Премьер-лига, 8-й тур, "Карпаты" - "Верес": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.

Львовяне имеют в своем активе лишь одну победу в предыдущих семи поединках чемпионата и находятся на 10-й строчке. "Верес" сейчас на 5-м месте в Премьер-лиге с 9-ю пунктами.

Матч "Карпаты" - "Верес" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "УНИАН".