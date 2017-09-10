Премьер-лига, 8-й тур, "Карпаты" - "Верес": видео онлайн-трансляция
16:51, 10 сентября 2017Футбол
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Во Львове проходит матч очередного тура УПЛ.
footboom.com
Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.
Львовяне имеют в своем активе лишь одну победу в предыдущих семи поединках чемпионата и находятся на 10-й строчке. "Верес" сейчас на 5-м месте в Премьер-лиге с 9-ю пунктами.
Матч "Карпаты" - "Верес" начнется во Львове в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал "УНИАН".
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