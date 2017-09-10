"Черноморец" одержал первую победу в сезоне в рамках Премьер-лиги

В Кропивницком местная "Зирка" сыграла матч 8-го тура украинской Премьер-лиги против одесского "Черноморца". Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в поединке провел капитан одесской команды Денис Васин на 36-й минуте. Голевой пас сделал Сергей Политыло, а Васин точно пробил головой под перекладину.

"Зирка" во втором тайме пыталась выровнять положение. Самый реальный момент был у лидера кропивничан Игоря Загальского, однако его удар за минуту до финального свистка отразила штанга.

"Черноморец" одержал первую победу в сезоне, набрав 4 очка в таблице и сравнявшись с другим аутсайдером - "Александрией". Примечательно, что одесситы проводили первый поединок под руководством нового тренера - Олега Дулуба.