Игрок "Ворсклы" забил на 11-й секунде - самый быстрый гол сезона (видео)

Полузащитник полтавской "Ворсклы" Дмитрий Кравченко отличился голом в матче с "Олимпиком" уже на 11-й секунде. Это самый быстрый гол нынешнего сезона и один из самых быстрых в истории чемпионата Украины по футболу.

Быстрее, чем за 11 секунд, забивали ранее лишь три футболиста в истории высшей лиги (Премьер-лиги), сообщает УНИАН.

Рекорд - 8 секунд - принадлежит Роману Яремчуку, который забил за "Александрию" 30 октября 2016 года (матч "Ворскла" - "Александрия").

Гол на 9-й секунде забил форвард "Черноморца" Александр Косырин 1 марта 2005 года ("Черноморец" - "Металлист").

10 секунд на гол ушло у нападающего "Шахтера" Брандао 20 августа 2005 года ("Металлист" - "Шахтер").