Игрок "Ворсклы" забил на 11-й секунде - самый быстрый гол сезона (видео)
22:17, 09 сентября 2017Футбол
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Быстрее забивали только три гола в истории украинской Премьер-лиги.
Игрок "Ворсклы" забил гол на 11-й секунде / vorskla.com.ua
Полузащитник полтавской "Ворсклы" Дмитрий Кравченко отличился голом в матче с "Олимпиком" уже на 11-й секунде. Это самый быстрый гол нынешнего сезона и один из самых быстрых в истории чемпионата Украины по футболу.
Быстрее, чем за 11 секунд, забивали ранее лишь три футболиста в истории высшей лиги (Премьер-лиги), сообщает УНИАН.
Рекорд - 8 секунд - принадлежит Роману Яремчуку, который забил за "Александрию" 30 октября 2016 года (матч "Ворскла" - "Александрия").
Гол на 9-й секунде забил форвард "Черноморца" Александр Косырин 1 марта 2005 года ("Черноморец" - "Металлист").
10 секунд на гол ушло у нападающего "Шахтера" Брандао 20 августа 2005 года ("Металлист" - "Шахтер").
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