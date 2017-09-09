"Ворскла" сыграла вничью с "Олимпиком" и вышла на второе место в Премьер-лиге

В Полтаве состоялся поединок 8-го тура украинской футболной Премьер-лиги - "Ворскла" принимала "Олимпик". Матч завершился ничьей 1:1, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

"Ворскла" мгновенно вышла вперед. Дмитрий Кравченко успешно замкнул передачу от Гегама Кадимяна, забив в пустые ворота уже на 1-й минуте игры.

На 27-й минуте счет стал равным. Моха уверенно реализовал пенальти, который был назначен в ворота хозяев пол. Ничейный результат сохранился до конца встречи.

Отметим, что "Ворскла" после этой игры хотя бы на день, но все же вышла на второе место турнирной таблицы. Завтра "Динамо" может столкнуть полтавчан с этой позиции.