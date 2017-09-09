"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в матче УПЛ

В Харькове состоялся поединок 8-го тура Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю" и победил со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Номинальным хозяевам поля пришлось отыгрываться после того, как уже на 13-й минуте Артем Громов забил за луганчан, отличившись точным ударом с лета с линии штрафной. Это уже второй гол Громова в трех матчах этого сезона.

Еще до перерыва горняки сравняли счет. На 32-й минуте Срна подал в штрафную, и Кривцов сыграл на опережение.

Во втором тайме "Шахтер" забил дважды. На 69-й минуте Сергей Опанасенко срезал мяч в свои ворота после прострела Исмаили. А на 89-й Бернард реализовал быструю контратаку хозяев.

"Шахтер" набрал 21 очко и закрепился на вершине турнирной таблицы. "Заря" - на 7-м месте с 8 очками.

Отметим, что на следующей неделе обе команды проведут первые матчи в рамках групповых турниров еврокубков - в Лиге чемпионов ("Шахтер") и Лиге Европы ("Заря").