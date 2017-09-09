Ярмоленко дебютировал за "Боруссию"

18:37, 09 сентября 2017
Футбол
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Команда украинского футболиста неудачно сыграла на выезде с "Фрайбургом".

 

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко дебютировал за свою новую команду - дортмундскую "Боруссию".

Вице-чемпион Германии в 3-м туре бундеслиги на выезде сыграл с "Фрайбургом" и добился всего лишь ничьей - 0:0. 

Ярмоленко, который был включен в число запасных, появился на поле лишь на 79-й минуте и не отметился результативными действиями. В кадры телекамер Андрей попал, когда совершил один фирменный финт, однако после этого украинец сделал неудачную подачу в штрафную. 

"Боруссия" потеряла очки, хотя начиная с 27-й минуты играла в большинстве из-за удаления в составе соперника.  

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