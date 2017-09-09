Ярмоленко попал в число запасных "Боруссии" на матч с "Фрайбургом"
15:39, 09 сентября 2017Футбол
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Сегодня может состояться дебют украинца в бундеслиге.
facebook.com/BVB
Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко имеет возможность дебютировать за сво команду уже сегодня.
Экс-игрок "Динамо" попал в число запасных "Боруссии" в выездном матче с "Фрайбургом". Об этом сообщает официальный твиттер дортмундцев.
Начало встречи "Фрайбург" - "Боруссия" Д - в 16.30 по киевскому времени.
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