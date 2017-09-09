Ярмоленко попал в число запасных "Боруссии" на матч с "Фрайбургом"

Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко имеет возможность дебютировать за сво команду уже сегодня.

Экс-игрок "Динамо" попал в число запасных "Боруссии" в выездном матче с "Фрайбургом". Об этом сообщает официальный твиттер дортмундцев.

Начало встречи "Фрайбург" - "Боруссия" Д - в 16.30 по киевскому времени.