Ярмоленко попал в число запасных "Боруссии" на матч с "Фрайбургом"

15:39, 09 сентября 2017
Футбол
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Сегодня может состояться дебют украинца в бундеслиге.

facebook.com/BVB

Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко имеет возможность дебютировать за сво команду уже сегодня.

Экс-игрок "Динамо" попал в число запасных "Боруссии" в выездном матче с "Фрайбургом". Об этом сообщает официальный твиттер дортмундцев.

Начало встречи "Фрайбург" - "Боруссия" Д - в 16.30 по киевскому времени.   

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