Берлинская "Герта" предлагает женщинам 50% скидки на билет на уникальный матч

13:01, 09 сентября 2017
Футбол
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Поединок "Герта" - "Вердер" в бундеслиге впервые обслужит женщина-арбитр.

Бибиана Штайнхаус / dfb.de

Сегодня в чемпионате Германии по футболу (бундеслига) впервые состоится матч, на котором в качестве главного арбитра будет работать женщина. Поединок "Герта" - "Вердер" обслужит Бибиана Штайнхаус.   

Прекрасная половина человечества имеет возможность купить билеты на эту игру в два раза дешевле.

"Герта" предлагает всем женщинам присоединиться к историческому моменту. Для этого берлинский клуб подготовил на игру против "Вердера" специальные "билеты Бибианы Штайнхаус", которые продаются женщинам за полцены. 

Правда, один человек может приобрести не более двух билетов, а количество заказов ограничено числом 250, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Штайнхаус обслуживала матчи женских чемпионатов Германии, работала в финале женского турнира по футболу на Олимпиаде-2012. Сезон 2017/18 она провела во второй бундеслиге, где была главным арбитром. 

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