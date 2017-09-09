Берлинская "Герта" предлагает женщинам 50% скидки на билет на уникальный матч

Сегодня в чемпионате Германии по футболу (бундеслига) впервые состоится матч, на котором в качестве главного арбитра будет работать женщина. Поединок "Герта" - "Вердер" обслужит Бибиана Штайнхаус.

Прекрасная половина человечества имеет возможность купить билеты на эту игру в два раза дешевле.

"Герта" предлагает всем женщинам присоединиться к историческому моменту. Для этого берлинский клуб подготовил на игру против "Вердера" специальные "билеты Бибианы Штайнхаус", которые продаются женщинам за полцены.

Правда, один человек может приобрести не более двух билетов, а количество заказов ограничено числом 250, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Штайнхаус обслуживала матчи женских чемпионатов Германии, работала в финале женского турнира по футболу на Олимпиаде-2012. Сезон 2017/18 она провела во второй бундеслиге, где была главным арбитром.