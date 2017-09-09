ФК "Мариуполь" может потребовать от "Динамо" письменные гарантии на матч в Киеве

Вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин заявил, что после вчерашнего теракта в Киеве мариупольский клуб, скорее всего, потребует от «Динамо» письменных гарантий безопасности по проведению матча команд в столице, который должен состояться 2 декабря.

«Опять теракт в центре Киева с человеческими жертвами. Похоже, что после этого называть Мариуполь опасным городом вряд ли кто-то решится, печальная пальма террористического первенства точно принадлежит не нам. А вот по поводу безопасности «Мариуполя» во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения.

Поэтому, ссылаясь на прецедентное право и решения премьер-лиги и ФФУ, мы, скорее всего, будем настаивать на зеркальном выполнении «Динамо» всех тех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед нами. А именно:

- Предоставление письменных гарантий безопасности от ГУНП, СБУ и городской мэрии.

- Сопровождение экипажами дорожной полиции клубного транспорта на территории Киевской области и города Киев.

- Круглосуточная охрана мест проживания футболистов и персонала «Мариуполя» силами военизированной охраны или других структур, имеющих соответствующую лицензию.

- Заблаговременное предоставление актов готовности принимающего стадиона и планов обеспечения безопасности, подписанных ГУНП, СБУ, мэрией и т.д.

- Опция – предоставление оперативной сводки по ситуации в принимающем городе с точки зрения общественной безопасности и уровня террористических угроз», – написал Санин на своей странице в Facebook.

Напомним, что матч 7-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо» не состоялся из-за неявки киевского клуба. При этом киевляне требовали от соперника письменные гарантии безопасности для пребывания команды в городе.