Нападающий сборной Украины Роман Зозуля стал игроком испанского "Альбасете", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан сроком на 1 сезон,

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Спортивный директор клуба Нико Родригес приветствовал появление Зозули в команде, отмечая что он играл на высочайшем уровне в "Днепре" (в частности, в финале Лиги Европы) и национальной сборной Украины,

Как сообщал УНИАН, Зозуля в начале сезона 2016/17 отправился в аренду из "Бетиса" в "Райо Вальекано", где его в штыки встретили фанаты мадридской команды, которые известны своими левыми взглядами.

Зозулю обвинили в нацизме, и поддержке украинской армии в боевых действиях на Востоке Украины.