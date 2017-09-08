Воспитанник "Динамо" Мякушко стал игроком "Карпат"

Футбольный клуб «Карпаты» (Львов) пополнил свой состав 24-летним экс-игроком молодежной сборной Украины Сергеем Мякушко, сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

Контракт с новичком рассчитан на 2 года.

Предыдущей командой талантливого футболиста была полтавская «Ворскла».

Читайте также"Карпаты" объявили о переходе экс-игрока "Севильи"Мякушко родился 15 апреля 1993 года в Киеве. Воспитанник киевского футбола. Первые футбольные шаги делал в столичных «Динамо» и «Атлете».

В Премьер-лиге дебютировал в составе киевской «Оболони» в июле 2011-го.

Зимой 2013-го стал игроком киевского «Динамо». В 2014-м был арендован ужгородской «Говерлой». В январе 2017-го Сергея арендовала полтавская «Ворскла».

Выступал за юношескую и молодежную сборные Украины.