Игрок "Динамо" Рыбалка про уход в "Сивасспор": Я вернусь через год, резким и быстрым (видео)
16:12, 08 сентября 2017Футбол
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Футболист дал интервью накануне отъезда в турецкую команду.
Сергей Рыбалка сегодня подписал контракт с турецкой командой сроком на 1 год / 1927.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка, который ушел в аренду в турецкий клуб "Сивасспор", дал интервью FootballHub накануне отъезда.
«У меня все еще есть контракт с «Динамо», я никуда еще не ушел. Через год я вернусь, а дальше видно будет. Возможно, я себя хорошо проявлю и начну быть резким и быстрым, каким сейчас не являюсь. Игорю Суркису могу сказать только спасибо. Было множество моментов, в которых он мне помогал. Я не прощаюсь, я вернусь в «Динамо» ровно через год», - отметил Рыбалка.
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