Игрок "Динамо" Рыбалка про уход в "Сивасспор": Я вернусь через год, резким и быстрым (видео)

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка, который ушел в аренду в турецкий клуб "Сивасспор", дал интервью FootballHub накануне отъезда.

«У меня все еще есть контракт с «Динамо», я никуда еще не ушел. Через год я вернусь, а дальше видно будет. Возможно, я себя хорошо проявлю и начну быть резким и быстрым, каким сейчас не являюсь. Игорю Суркису могу сказать только спасибо. Было множество моментов, в которых он мне помогал. Я не прощаюсь, я вернусь в «Динамо» ровно через год», - отметил Рыбалка.