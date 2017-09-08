Турецкий "Сивасспор" подтвердил аренду полузащитника "Динамо" Рыбалки
12:33, 08 сентября 2017Футбол
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Арендное соглашение рассчитано сроком на 1 год.
Рыбалка будет выступать в Турции год на правах аренды / sivasspor.org.tr
Полузащитник Сергей Рыбалка, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», отдан в аренду на год в турецкий «Сивасспор», сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Финансовые детали соглашения между клубами и личного контракта с игроком не разглашаются.
Рыбалка дебютировал за «Динамо» в 2011-м году и с тех пор провел за первую команду киевского клуба 104 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Также в активе футболиста 9 матчей в составе сборной Украины.
Контракт Рыбалки с «Динамо» истекает 31-го декабря 2018-го года.
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