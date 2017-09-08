Украинский легионер АЕКа Чигринский перенес операцию и пропустит около двух месяцев

Украинский легионер АЕКа Дмитрий Чигринский успешно перенес операцию на руке, сообщает Sport.ua со ссылкой на Gazzetta.gr.

Восстановление футболиста составит от 6 до 8 недель. Ближайшее время 30-летний защитник будет работать по индивидуальной программе.

Украинец получил травму еще в марте, после чего ему в руку была помещена специальная пластина, которую теперь удалили.

Напомним, Чигринский стал игроком АЕКа летом 2016 года, перейдя в греческую команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что сроки восстановления игрока будут вдовое меньше.