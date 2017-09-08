Украинский легионер АЕКа Чигринский перенес операцию и пропустит около двух месяцев
12:19, 08 сентября 2017Футбол
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Ближайшее время защитник будет работать по индивидуальной программе.
Чигринский пропусти еще два месяца в АЕК / SDNA.GR
Украинский легионер АЕКа Дмитрий Чигринский успешно перенес операцию на руке, сообщает Sport.ua со ссылкой на Gazzetta.gr.
Восстановление футболиста составит от 6 до 8 недель. Ближайшее время 30-летний защитник будет работать по индивидуальной программе.
Украинец получил травму еще в марте, после чего ему в руку была помещена специальная пластина, которую теперь удалили.
Напомним, Чигринский стал игроком АЕКа летом 2016 года, перейдя в греческую команду на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что сроки восстановления игрока будут вдовое меньше.
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