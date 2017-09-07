Турецкий клуб подписал игрока "Динамо" Рыбалку - СМИ

Полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка стал игроком турецкого «Сивасспора». Об этом сообщило турецкое издание Futbol Arena.

По информации источника, клуб турецкой Суперлиги договорился с киевским клубом о годичной аренде игрока.

Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Накануне главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что Рыбалка не подходит под стиль игры его команды, поэтому он выпал из основного состава.

"Рыбалка недостаточно быстрый игрок для «Динамо». Он играет очень много на сохранение мяча, а мы требуем другого футбола и по темпу, и также в плане отбора от опорных полузащитников", - отметил главный тренер "Динамо".