Капитанская повязка "Манчестер Юнайтед" представлена в цветах ЛГБТ-сообщества
17:11, 07 сентября 2017Футбол
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Знаменитый клуб выступил за равенство и борьбу с гомофобией.
Капитанская повязка "Манчестер Юнайтед" в цветах ЛГБТ / Twitter.com
Английский «Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.
Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности с представителями секс-меньшинств, сообщает официальный твиттер клуба.
We’re proud to support @stonewalluk’s #ComeOutForLGBT campaign in the fight for equality: https://t.co/3Oz1AGcPJz#allredallequalpic.twitter.com/KNuQ3oN9P5— Manchester United (@ManUtd) 7 вересня 2017 р.
Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба. Французский полузащитник выступил с заявлением в рамках кампании УЕФА Respect. Цель программы - борьба с расизмом, ксенофобией и гомофобией в футболе.
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