Капитанская повязка "Манчестер Юнайтед" представлена в цветах ЛГБТ-сообщества

17:11, 07 сентября 2017
Футбол
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Знаменитый клуб выступил за равенство и борьбу с гомофобией.

Капитанская повязка

Английский «Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.

Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности с представителями секс-меньшинств, сообщает официальный твиттер клуба.

Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба. Французский полузащитник выступил с заявлением в рамках кампании УЕФА Respect. Цель программы - борьба с расизмом, ксенофобией и гомофобией в футболе.

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Теги: #борьба с гомофобией#МЮ поддержал ЛГБТ