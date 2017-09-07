Капитанская повязка "Манчестер Юнайтед" представлена в цветах ЛГБТ-сообщества

Английский «Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.

Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности с представителями секс-меньшинств, сообщает официальный твиттер клуба.

Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба. Французский полузащитник выступил с заявлением в рамках кампании УЕФА Respect. Цель программы - борьба с расизмом, ксенофобией и гомофобией в футболе.