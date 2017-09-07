Клубы английской Премьер-лиги приняли решение о сокращении летнего трансферного окна

Клубы Английской Премьер-лиги на общем собрании приняли решение сократить сроки летнего трансферного окна.

Отныне все переходы в Англии можно будет совершать лишь до начала сезона, передает Daily Star.

Отметим, что обычно чемпионат Англии стартует в первой половине августа. По правилам, которые действовали в этом году, клубы могли осуществлять трансферы до 31 августа.

По новому соглашению, крайний срок заключения сделок переносится на 17.00 в четверг перед началом сезона. Таким образом, Премьер-лига подтвердила, что окно следующего лета закроется 9 августа (официальный старт следующего сезона намечен на 10-11 августа).

Сокращение сроков трансферного окна сейчас обсуждается и в других футбольных лигах. Клубы не довольны тем фактом, что футболист, который начал сезон в одной команде, через несколько недель может уйти в другой клуб.

Вчера в пользу идеи сокращения "окна" высказался также президент УЕФА Александер Чеферин.