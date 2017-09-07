Тренер "Боруссии": Трансфер Ярмоленко - это был лучший вариант для клуба

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Бос считает, что покупка экс-полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко была лучшим вариантом для клуба.

Тренер отметил, что Андрей еще не занимался с командой, а выполнял лишь беговые упражнения отдельно от всех. Бос также отметил что пока не знает, будет ли Ярмоленко играть в матче с "Фрайбургом" в 3-м туре бундеслиги.

Читайте такжеЯрмоленко провел первую тренировку в "Боруссии" (видео)«Андрей еще не работал вместе с командой. Сегодня он только бегал, ведь позавчера у него был матч за сборную. Но мы все о нем знаем. Все игроки, которые играли за сборные, вернулись в хорошем состоянии. Трансфер Ярмоленко - это был лучший вариант для клуба», — отметил Бос, сообщает Youtube-канал "Боруссии".

"Еще не знаю, будет ли Ярмоленко играть в субботу. Поговорю с ним завтра. Но с ним точно все в порядке", - сообщил главный тренер "Шмелей".

Напомним, Ярмоленко перешел в "Боруссию" из "Динамо" за 25 миллионов евро.

Матч "Фрайбург" — "Боруссия" Д состоится в субботу, 9 сентября.