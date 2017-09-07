КДК ФФУ перенес принятие решения по матчу Мариуполь — Динамо на 11 сентября

КДК ФФУ перенес рассмотрение дела по матчу 7-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо на 11 сентября, сообщает Football24.ua.

Сегодня на заседании КДК ФФУ был рассмотрен вопрос по матчу 7-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо, который не состоялся из-за неявки на игру киевского клуба.

Как стало известно Футбол 24 КДК запросил у ФК "Динамо" дополнительные документы. Поэтому рассмотрение соответствующего решения перенесли на понедельник, 11 сентября.

Напомним, вчера ряд СМИ сообщил о том, что Динамо уже засчитали техническое поражение. О чем официально должны были сообщить сегодня.

Матч 7-го тура между «Мариуполем» и «Динамо» должен был состояться 27-го августа, но киевский клуб не явился на игру, мотивируя это близостью города к зоне военных действий.