Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал тренером
15:50, 07 сентября 2017Футбол
54
Известный полузащитник возглавил команду "Ливерпуля" среди 19-летних.
Стивен Джеррард возглавил "Ливерпуль" (U-19) / liverpoolfc.com
Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард назначен тренером юношеской команды клуба среди 19-летних, сообщает официальный сайт "Ливерпуля".
Команда «Ливерпуля» выступит на ближайшей Юношеской лиге УЕФА, в которой встретится в группе с московским «Спартаком», испанской «Севильей» и словенским «Марибором».
Первое серьезное испытание Джеррарада на посту тренера состоится 26 сентября, когда юные англичане сыграют против «Спартак» (U-19) в Москве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter