Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал тренером

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард назначен тренером юношеской команды клуба среди 19-летних, сообщает официальный сайт "Ливерпуля".

Команда «Ливерпуля» выступит на ближайшей Юношеской лиге УЕФА, в которой встретится в группе с московским «Спартаком», испанской «Севильей» и словенским «Марибором».

Первое серьезное испытание Джеррарада на посту тренера состоится 26 сентября, когда юные англичане сыграют против «Спартак» (U-19) в Москве.