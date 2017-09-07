Новый тренер "Черноморца" Дулуб: Одесский клуб - один из лучших на территории бывшего СССР

За две недели до своего 52-летия Олег Анатольевич Дулуб стал первым белорусским тренером, возглавившим одесский "Черноморец" и дал первое интервью в качестве наставника официальному сайту команды.

- Конкретные задачи пока не были озвучены, но понятно, что нужно сохранить прописку в высшем дивизионе. Могу сказать, что в любой команде, куда я приходил, мы стремились играть в более атакующий футбол. Хотя весной пришлось этим пожертвовать, когда мы выдали с «Карпатами» беспроигрышную серию. Нужно понимать, одно дело, когда ты решаешь задачи, находясь в верхней части таблицы, где больше простора для творчества, и другое, когда висишь над пропастью. Тут надо действовать потихонечку: взял очко — хорошо, еще одно — отлично, три — великолепно. И выкарабкиваться, - отметил новый тренер.

Говоря о том, ощущает ли он себя кризис-менеджером, в связи с тем, что команда занимает последнее место в УПЛ, тренер отметил: "Мне бы не хотелось, чтобы ко мне прикрепился такой ярлык. Я творческий человек. У меня всегда было много идей по построению игры, по тактической организации. В Белоруси мы поменяли систему физподготовки, полностью перейдя на работу с мячом. Подобная ситуация была в «Крумкачах», когда я их принял. Все предельно просто. Первое, и самое главное — нужно изменить климат в раздевалке. Поражения порождают натянутые отношения между игроками и в общении с тренером. Нужно найти лидеров внутри коллектива или завести извне. Приняв «Карпаты» в октябре, нам приходилось играть теми, кто был в наличии. Единственное, можно было пытаться найти новые сочетания футболистов на поле. Сейчас только начало сентября, найти свободных агентов еще можно. Первое время нашему штабу лучше постоянно находится на базе, не тратить время на разъезды. За две недели нужно сделать то, на что в «Карпатах» у нас было три месяца. Разобраться с тем, что собой представляют имеющиеся игроки, постараться усилить состав. В каких-то моментах придется быть жестким, принимать непопулярные решения. Иначе никак".

А говоря о принципах формирования тренерского штаба отметил: "Возглавляя «Карпаты», я настаивал, чтобы у меня были помощники из местных специалистов. Любой тренерский штаб может покинуть клуб (вдруг что-то не задастся или пригласят на повышение), но после тебя не должна оставаться выжженная земля. Я знаю Грановского уже три года. Когда возник такой вопрос, я сказал, что мне нужен человек, который в курсе того, что происходит внутри. Даже если у нашего белорусского штаба что-то не получится, он все равно останется в структуре клуба, получив новые знания, которые сможет применить в «Черноморце».

Как сообщал УНИАН, Дулуб стал главным тренером одесской команды во время перерыва в УПЛ, связанного с играми национальной сборной.