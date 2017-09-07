Ярмоленко трогательно попрощался с "Динамо" (видео)

00:14, 07 сентября 2017
Футбол
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Новичок дортмундской "Боруссии" попросил в клубе выходной, чтобы сказать "спасибо" бывшим партнерам. 

Андрей Ярмоленко попрощался с

Андрей Ярмоленко, который в последние дни августа подписал контракт с дортмундской "Боруссией", в среду попросил выходной у своего нового клуба и приехал на базу киевского "Динамо", чтобы попрощаться с бывшими партнерами, тренерами и персоналом команды, сообщил официальный сайт "Динамо".

Это прощание расстрогало Ярмоленко, однако он все-таки сдержал эмоции.

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Теги: #Ярмоленко перешел в Боруссию#Ярмоленко попрощался с Динамо