"Динамо" засчитают техническое поражение за неявку в Мариуполь - СМИ

Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку на матч с «Мариуполем», сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.

Официально об этом будет объявлено завтра.

Читайте также"Мариуполь" вернет болельщикам деньги за матч с "Динамо"По информации источника, данное решение уже принято, а в четверг будет утверждено узким кругом членов КДК ФФУ.

Вместе с тем, накануне появилась информация о том, что «Динамо» предложило внести ходатайство от УПЛ в комитет ФФУ, чтобы матч был проведен 20 сентября и «Динамо» не получило техническое поражение.

Как сообщал УНИАН, матч 7-го тура между «Мариуполем» и «Динамо» должен был состояться 27-го августа, но киевский клуб не явился на игру, мотивируя это близостью города к зоне военных действий.