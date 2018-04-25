Сборная Украины: луч надежды на два дня

Если смотреть только на турнирную таблицу, после сентябрьских матчей в нашей группе ничего не изменилось. Хорваты с исландцами как лидировали с одинаковым количеством очков, так и продолжают лидировать. Украина с Турцией как шли с 2-очковым отставанием, так и продолжают идти. Вся указанная четверка в сентябре набрала по три очка, выиграв и проиграв по одному матчу. Но это всего лишь голые цифры. На деле же отрезок в четыре дня для сборной Украины получился чрезвычайно контрастным. В него вместились лучший и худший матчи нашей команды при Андрее Шевченко.

Подготовка к ним получилась довольно оптимистичной. Шевченко не скрывал своего удовлетворения физическим состоянием футболистов, обошлось без серьезных травм. Смущала только дисквалификация на игру с турками Ярослава Ракицкого и ангина Дениса Гармаша. К слову, Гармаш ни в одном из матчей на поле так и не появился.

Вместо Ракицкого на игру с Турцией вышел его одноклубник Кривцов. В остальном же состав был достаточно предсказуем. На правом фланге обороны Шевченко отдал предпочтение Бутко, а не Морозюку. Бутко остается незаменимым игроком для сборной, невзирая на отсутствие игровой практики в «Шахтере». Слева, как и в других матчах 2017 года, вышел Матвиенко, а не Соболь. Компанию Кривцову в центре обороны составил Хачериди. В центре поля мы увидели Степаненко, Ротаня и Коваленко. Крыльями атаки ожидаемо стали Ярмоленко и Коноплянка. А впереди, выбирая между Кравцом и Бесединым, тренерский штаб сначала отдал предпочтение первому, на игру с Турцией. Впрочем, в матче против исландцев свой шанс получил и второй.

Это был тот редкий случай, когда у сборной Украины получалось если не все, то многое. Изначально были опасения, что Мирча Луческу слишком хорошо знает нашу команду (возможно, даже лучше, чем свою) и легко нейтрализует ее сильные стороны. Однако на деле получилось совсем иначе – у гостей в этот вечер просто не было аргументов.

Главным же аргументом сборной Украины стала прекрасная игра Евгения Коноплянки. Сейчас он пребывает в своей лучшей форме с того момента, когда покинул чемпионат Украины. И пускай оба мяча забил не он, а Ярмоленко, именно Коноплянка был тем человеком, которого в этой игре было невозможно остановить. Турки откровенно с ним не справились.

По поводу судейских решений. В Харькове все складывалось максимально удачно для нас. В том числе - судейство. Да, в обоих забитых мячах присутствовали судейские ошибки в нашу пользу. Но совершенно точно наша команда победила не благодаря арбитру. Моментов у ворот гостей было предостаточно и без голов Ярмоленко. В свою очередь, у ворот Пятова почти ничего не происходило. Даже сам Луческу, традиционно пожурив арбитров, признал закономерность результата.

Но в том то и прелесть длинных турниров, что на дистанции все компенсируется – везение и невезение, судейские ошибки и прочие моменты. Сегодня о судействе ты предпочитаешь промолчать, а завтра кричишь на весь мир о всемирном заговоре против тебя. Итоговая турнирная таблица расставляет всех по своим местам. И она чаще всего бывает справедливой. Ибо главным мерилом выступает количество набранных очков, а судейские ошибки и фактор удачи на длительной дистанции уравновешиваются.

Повод сетовать на судейство у нас появился в Рейкьявике. Было ли нарушение на Пятове? Сложно сказать даже после просмотра десятка повторов. Арбитру же нужно было принять решение молниеносно. И он трактовал эпизод в пользу атакующей команды, на что имел полное право. Другое дело, что после этого у сборной Украины оставался целый тайм, чтобы изменить ход событий. Но мы этого сделать не сумели. Более того, желто-синяя команда была гораздо ближе к разгрому, чем к тому, чтобы отыграться.

Но это было во втором тайме. А на первый Андрей Шевченко выпустил обновленный состав, произведя три замены, по сравнению с игрой против турков. Замена Кривцова на Ракицкого, как говорится, читалась. Две другие – нет, хотя логические объяснения можно найти и для них. Вместо Ротаня, которому уже трудно играть с такой интенсивностью, вышел Малиновский. А Кравца на острие атаки заменил Беседин. Забегая наперед, именно эти решения тренерского штаба выглядят неоднозначными. Во всяком случае, Малиновский и Беседин выглядели менее убедительно, чем их партнеры, игравшие в Харькове.

Каковы же причины, что два матча в исполнении нашей сборной получились настолько контрастными? Причин, как обычно, множество. Сейчас говорят и о тренерских просчетах, и о сложном перелете, и о судейской ошибке, и о силе исландцев. Все это имеет место быть, но хочется порассуждать и о другом.

Локальный провал после яркой игры случается у нас не впервые. Что-то подобное было в стыковых матчах с Францией в плей-офф ЧМ-2014. Тогда подопечные Михаила Фоменко блестяще сыграли в Киеве (2-0), но спустя несколько дней были уничтожены в гостевой игре (0-3). На домашнем Евро-2012 команда Олега Блохина стартовала с крайне эмоциональной победы над шведами (2-1), но в двух следующих матчах выглядела намного хуже и уступила французам и англичанам.

Как и в прежние годы, наши футболисты категорически не готовы к интенсивному графику. Они только по факту играют дважды в неделю, но это совсем не то, что происходит в ведущих футбольных странах. Одно дело, сыграть в воскресенье против условной «Александрии», а в четверг провести встречу с албанским «Скендербеу», и совсем другое – регулярно проверять свой уровень на мощных соперниках из топ-чемпионатов.

Проблема в том, что у отечественных игроков просто не сформирована привычка демонстрировать максимальный уровень дважды в неделю. Как футболисты, практически все они развивались в тепличных условиях, обласканные высокой зарплатой и лимитом на легионеров. К слову, до недавнего времени никто не хотел уезжать за границу именно из-за того, что там платили меньше, чем в «Шахтере», «Динамо», «Металлисте» и «Днепре». Сейчас же в Украине начинают платить деньги, адекватные уровню турнира и другим сегодняшним реалиям. И это вынудило многих искать счастья «за бугром». Но ищут многие, вот только не все его находят. Не все готовы к настоящей конкуренции, которую предлагают европейские (пускай и не топовые) чемпионаты. Тот же Коноплянка, по большому счету, потерял два года своей карьеры в идеальном футбольном возрасте. Непросто будет и Ярмоленко, для которого немецкая бундеслига преподнесет множество сюрпризов.

Два матча в течение четырех дней наша сборная сыграет и в октябре. Первый – на нейтральном поле против Косово. Второй – в Киеве против Хорватии. Именно они определят дальнейшую судьбу команды Шевченко. Нужно напомнить, что прямую путевку на ЧМ-2018 получает обладатель только первого места. Вторая же команда примет участие в плей-офф, если только ее показатели не окажутся худшими во всех девяти группах.

Если говорить о гарантированном втором месте, то ситуация по-прежнему находится в наших руках. В случае двух побед, ниже второго места мы не опустимся, и очков для попадания в плей-офф у нас будет достаточно (по регламенту турнира, худшая из команд, занявших 2-е места в группах, автоматически выбывает из борьбы за путевку на ЧМ). Более того, при таком раскладе есть хорошие шансы стать первыми, но для этого необходима осечка исландцев в Турции. В общем, нужно в любом случае обыгрывать косоваров, а там будет видно. В конце концов, после победы над словенцами двухлетней давности плей-офф для нас уже не так страшен, как было когда-то.

Кирилл Стадниченко