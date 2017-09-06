Тренер "Зари" Вернидуб: "Наполи" команда высокого класса, "Шахтеру" будет очень непросто

Главный тренер «Зари» поделился своим мнением о ближайшем сопернике донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов - "Наполи", сообщает terrikon.com.

Как известно, у "Шахтера" после игры с луганской командой матч с "Наполи" в Лиге чемпионов. На вопрос о том, что у итальянской команды очень сильный тренер-тактик Сарри и за счет чего "горняки" могут взять три очка в противостоянии с итальянцами, Вернидуб ответил:

- Я думаю, что у "Шахтера" тренерский штаб достаточно серьезной квалификации и учтет все тактические нюансы, хорошо разберет "Наполи" и будет делать все для того, чтобы добыть позитивный результат. Насколько это получится - покажет игра. Да, соперник - сильный. "Наполи" - команда достаточно высокого класса, в составе очень квалифицированные футболисты. Думаю, "Шахтеру" будет очень непросто.

Читайте такжеБилеты на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи" поступили в свободную продажу - от 100 гривенА на вопрос о том, что в субботу сборная Украины ощутила поддержку харьковских трибун в матче против Турции, теперь же на том же стадионе "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов и могут ли "горняки" рассчитывать на такую же поддержку, отметил:

- Сложно сказать. "Шахтер", как и мы, надеемся, что и в Харькове, и во Львове придет как можно больше зрителей, чтобы поддержать команды в еврокубках. Все-таки, мы представляем нашу страну в Европе и будем сражаться за те баллы, которые позволят большему количеству наших клубов выступать в европейских турнирах.

Как хорошо «Шахтеру» удастся разобрать «Наполи» и противопоставить свои сильные стороны неаполитанской команде – будет ясно уже 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов «Шахтер» - «Наполи» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Начало игры - в 21.45.