В финальную часть чемпионата мира по футболу вышли еще две сборные

Сборные Южной Кореи и Саудовской Аравии присоединились к числу стран-участниц финальной части чемпионата мира-2018 по футболу.

Они заняли вторые места в финальных группах А и В соответственно азиатского отборочного турнира. Победителями групп ранее досрочно стали команды Ирана и Японии, которые также выступят на ЧМ-2018.

В матче 10-го тура группы A азиатской квалификации сборная Южной Кореи в гостях сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Узбекистана. А Саудовская Аравия обыграла команду Японии - 1:0, сообщает fifa.com.

Читайте такжеСборная Бельгии стала первой в Европе, кто пробился на ЧМ-2018 в РоссииТаким образом, сборные Южной Кореи и Саудовской Аравии завоевали путевки на чемпионат мира в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее на чемпионат мира-2018 пробились сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии. Российская сборная выступит в качестве хозяев ЧМ.