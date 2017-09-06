"Шахтер" представил первого соперника в Лиге чемпионов - итальянский "Наполи" (видео)
15:56, 06 сентября 2017Футбол
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Горняки проведут дебютный матч нынешнего сезона в самомо престижном еврокубке уже 13 сентября.
До матча "Шахтер" - "Наполи" осталось ровно неделя / facebook.com/fcshakhtar
В среду, 13 сентября, в Харькове состоится суперматч Лиги чемпионов в котором донецкий «Шахтер» на ОСК «Металлист» встретится с «Наполи».
Донецкий "Шахтер" на своем You-tube канале выложил ролик представление соперника по предстоящему матчу.
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