Президент УЕФА поддержал идею сокращения летнего трансферного окна
15:04, 06 сентября 2017Футбол
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Трансферное окно в Европе, возможно, сократят.
Александер Чеферин / Global Look Press
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в поддержку идеи сокращения летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Times.
"Я в курсе, что идут серьезные дискуссии по поводу сокращения летнего трансферного окна в Европе. Я думаю, плохо, когда игроки начинают сезон в одном клубе, а до закрытия трансферного окна уже выступают за другой. Окно не должно быть таким долгим, и я поддерживаю его сокращение", - сказал Чеферин.
Во многих европейских чемпионатах трансферный период, как правило, завершается 31 августа.
Ранее владельцы клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) выступили за сокращения трансферного окна со следующего сезона. Ту же инициативу поддержало и большинство итальянских клубов.
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