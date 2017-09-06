Президент УЕФА поддержал идею сокращения летнего трансферного окна

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в поддержку идеи сокращения летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Times.

"Я в курсе, что идут серьезные дискуссии по поводу сокращения летнего трансферного окна в Европе. Я думаю, плохо, когда игроки начинают сезон в одном клубе, а до закрытия трансферного окна уже выступают за другой. Окно не должно быть таким долгим, и я поддерживаю его сокращение", - сказал Чеферин.

Во многих европейских чемпионатах трансферный период, как правило, завершается 31 августа.

Ранее владельцы клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) выступили за сокращения трансферного окна со следующего сезона. Ту же инициативу поддержало и большинство итальянских клубов.