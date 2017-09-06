Экс-арбитр ФИФА: Нарушения правил против Пятова не было (видео)

Сборная Украины в отборочном поединке ЧМ-2018 проиграла Исландии (0:2). Споры вызвал первый гол островитян, когда в борьбе с соперником Пятов получил удар в голову. Рефери Уильям Коллам засчитал взятие ворот.

По мнению экс-арбитра ФИФА, известного украинского рефери Мирослава Ступара, нарушения правил в том эпизоде не было.

"Нарушения правил против Пятова в моменте первого гола не было. Андрей не играл на опережение. На опережение играл седьмой номер сборной Исландии, который протолкнул мяч, а потом ногой зацепил вратаря сборной Украины. Арбитр находился рядом. Стиль судейства Коллума не позволил ему зафиксировать в этом эпизоде фол", - цитирует Ступара ua-football.com.

Арбитр встречи справился со своими обязанностями, считает Ступар.

"Претензий к судейству у команд не должно быть. Участники игры должны были быть готовыми к английскому стилю арбитража. Уильям Коллам позволял жесткую борьбу. И это то, к чему не привыкли наши футболисты, потому что в Украине так не судят".

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал эпизод со взятием ворот спорным. Он, по его мнению, решил исход всего матча.