Экс-арбитр ФИФА: Нарушения правил против Пятова не было (видео)

14:04, 06 сентября 2017
Футбол
22

По мнению известного в прошлом рефери Мирослава Ступара, арбитр верно засчитал гол в ворота сборной Украины.

Андрей Пятов / football24.ua

Сборная Украины в отборочном поединке ЧМ-2018 проиграла Исландии (0:2). Споры вызвал первый гол островитян, когда в борьбе с соперником Пятов получил удар в голову. Рефери Уильям Коллам засчитал взятие ворот.

По мнению экс-арбитра ФИФА, известного украинского рефери Мирослава Ступара, нарушения правил в том эпизоде не было.  

"Нарушения правил против Пятова в моменте первого гола не было. Андрей не играл на опережение. На опережение играл седьмой номер сборной Исландии, который протолкнул мяч, а потом ногой зацепил вратаря сборной Украины. Арбитр находился рядом. Стиль судейства Коллума не позволил ему зафиксировать в этом эпизоде фол", - цитирует Ступара ua-football.com.

Арбитр встречи справился со своими обязанностями, считает Ступар.

"Претензий к судейству у команд не должно быть. Участники игры должны были быть готовыми к английскому стилю арбитража. Уильям Коллам позволял жесткую борьбу. И это то, к чему не привыкли наши футболисты, потому что в Украине так не судят".

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал эпизод со взятием ворот спорным. Он, по его мнению, решил исход всего матча.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #матч Исландия - Украина#Пятов гол от Исландии