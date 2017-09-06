Украинскую сборную устраивают лишь две победы в двух оставшихся матчах - расклад группы

После вчерашних матчей в группе I квалификации чемпионата мира ситуация еще больше усложнилась для нашей сборной. Четыре команды - Хорватия, Исландия, Турция и Украина - претендуют на выход в финальную часть ЧМ. Кроме того, каждая из четырех команд все еще может занять первое место.

Напомним, Хорватия и Исландия расположились в таблице впереди (по 16 очков), Украина и Турция — на расстоянии двух очков от них (по 14). Причем мы уступаем команде Луческу лишь по количеству забитых голов, даже разница одинаковая, отмечает в своем материале сайт Команда 1.

Осталось провести два тура.

06.10.2018

Хорватия — Финляндия

Турция — Исландия

Косово — Украина

09.10.2018

Украина — Хорватия

Финляндия — Турция

Исландия — Косово

Две победы гарантируют сборной Украины второе место, а при определенных обстоятельствах — и первое.

Украинской сборной необходимо побеждать и Косово, и Хорватию, причем команду Косово - желательно с как можно более крупным счетом. Любые осечки конкурентов, само собой, добавят шансы команде Андрея Шевченко.

Поражение или ничья с Хорватией лишат Украину всех шансов (если только хорваты дома не сумеют обыграть Финляндию, а Исландия — Косово).

Напомним, что путевки на ЧМ-2018 получают победители девяти европейских групп, а восемь вторых команд выступят в плей-офф.