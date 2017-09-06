Два игрока полузащиты сборной Украины пропустят следующий матч с Косово
11:50, 06 сентября 2017Футбол
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Виктор Коваленко и Александр Зинченко заработали дисквалификации.
Виктор Коваленко и Александр Зинченко пропустят матч с Косово / footclub.com.ua
Полузащитники сборной Украины Виктор Коваленко и Александр Зинченко получили желтые карточки в матче против Исландии.
Таким образом, они пропустят встречу сборной против Косово из-за перебора предупреждений.
Также, как сообщает Трибуна, под угрозой дисквалификации в следующем матче будут Иван Ордец, Тарас Степаненко, Артем Кравец, Руслан Ротань, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Владимир Шепелев и Артем Беседин.
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