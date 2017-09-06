Два игрока полузащиты сборной Украины пропустят следующий матч с Косово

Полузащитники сборной Украины Виктор Коваленко и Александр Зинченко получили желтые карточки в матче против Исландии.

Таким образом, они пропустят встречу сборной против Косово из-за перебора предупреждений.

Также, как сообщает Трибуна, под угрозой дисквалификации в следующем матче будут Иван Ордец, Тарас Степаненко, Артем Кравец, Руслан Ротань, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Владимир Шепелев и Артем Беседин.